''Banksy et les taupes de Bethnal Green'': Thierry Coljon s'amuse autour du plus grand mystère de l'art contemporain

Après plusieurs biographies d’artistes : Adamo, Mauranne, Carla Bruni… Thierry Coljon, journaliste musical au journal ''Le Soir'' s’est lancé dans la fiction.

Son deuxième roman ''Banksy et les taupes de Bethnal Green'', est paru chez Lamiroy. Un polar qui nous entraine sur les traces du Street artiste, dont on ignore toujours l'identité. L'accroche est romanesque, et chacun a sa théorie sur le sujet.

Thierry Coljon a opté pour la légèreté et l'humour dans le polar. Du Tarantino soft

Christine Pinchart a rencontré Thierry Coljon