"Au printemps des monstres" de Philippe Jaenada: Si j'étais juré, je n'aurais pas l'ombre d'un doute

Philippe Jaenada au micro de Christine Pinchart - Philippe Jaenada - 29/09/2021 Pour son dernier roman : « Au printemps des monstres », paru chez Mialet-Barrault , Philippe Jaenada s’est plongé durant presque 4 ans, dans les dossiers d’un fait divers meurtrier. L’assassinat de Luc Taron en 1964, un garçon de 11 ans, qui avait fugué après une dispute à la maison. Pour ce meurtre, un homme a passé 41 ans en prison, il se nomme Lucien Léger et l’auteur a l’intime conviction que cet homme est innocent. Philippe Jaenada va éplucher les milliers de pages du dossier, une véritable échographie de l’enquête, et se livrer sur son sentiment à travers les 800 pages de son roman. Une véritable obsession, une histoire avec laquelle il va vivre jour et nuit pendant plus de 3 ans et demi.