"Au bonheur des dames", une adaptation graphique de l'oeuvre de Zola, signée Agnès Maupré

Un ouvrage signé Agnès Maupré, au scénario et à l’illustration. Une illustration dynamique, et tout en mouvement.

Une planche d'"Au bonheur des dames" - © Casterman

L’histoire de Denise qui arrive à la capitale, sans un sou, avec pour seule préoccupation de subvenir aux besoins de ses deux frères. Elle va, faute d’avoir pu trouver du travail dans la petite boutique de son oncle en train de péricliter, se frotter à la nouvelle dictature de la mode, celle du grand magasin, qui convie tout ce que Paris possède d’élégantes. On y sent l’émulation, on y découvre les premières stratégies en matière de marketing.

Les personnages sont décrits avec humour et minutie par Agnès Maupré, qui revient sur la genèse du projet...