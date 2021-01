Après New York et Londres, Thierry Coljon nous convie à Venise

Thierry Coljon au micro de Chritine Pinchart - 13/01/2021 Thierry Coljon vient de clore sa trilogie, avec un roman consacré à Venise. « Souviens-toi de Venise, Corto », paru chez Lamiroy Un polar, mais pétri de la même légèreté que les précédents romans, qui s’appuie sur le mystère et les légendes de cette ville où tout est possible, y compris l’existence d’une secte, soucieuse de préserver la ville des touristes trop envahissants. Pour y arriver, elle s’empare d’une bague magique, élément au cœur du livre, une bague en forme de serpent qui rappelle le grand canal vénitien. Légendes à foison, balade dans la ville, visite des palais et des bars célèbres, rencontre avec des personnages illustres,