"Apprendre à lire" de Sébastien Ministru, un premier roman qui rayonne comme un grand

Antoine est directeur d'un groupe de presse, il vit avec Alex une relation platonique, mais n'hésite pas à se fourvoyer dans les récifs coralliens de la prostitution. C'est là qu'il rencontre Ron, jeune homme séduisant, étudiant, qui va entrer dans le cercle familial restreint qu'il forme avec son père. Ce père sarde d'origine, à qui l'on a confisqué et l'enfance et l'éducation la plus élémentaire, a décidé d'apprendre à lire. Ron aura les mots et la patience qu'il faut pour apprivoiser la méfiance de ce père rustique et blessé par la vie.

Rencontre avec Sébastien Ministru pour "Apprendre à lire", paru chez Grasset, collection Le Courage. Sébastien met de l'élégance, de la beauté et de la profondeur dans une histoire qui pourrait n'être qu'une rencontre manquée entre un père et son fils.