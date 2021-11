Anne Herbauts : "Quand Hadda reviendra-t-elle ?", de la poésie, un peu de nostalgie, mais pas de jugement

Son nouvel album : " Quand Hadda reviendra-t-elle ? ", invite le lecteur dans un quotidien douillet. Chaque objet y possède une histoire et nous raconte quelque chose de l’instant. Son œuvre incarne la précision du détail, ce que l’image nous dit, et ce que le texte sous-entend. Une illustration du vivant et de l’instantané, qui nous permet de palper l’insaisissable.

"J’aime particulièrement ce prix qui couvre mes bientôt 25 ans de chemin dans les livres, après les études. Le prix couronne un travail d’illustrateur et d’auteur, de l’album jeunesse. C’est une forme d’écriture riche pour tout le monde, et pas seulement pour les enfants. Ça met aussi en avant cette richesse et le savoir-faire que nous avons en Belgique. Cette culture du texte et de l’image. Nous avons de nombreuses écoles et de nombreux éditeurs."

Anne Herbauts, Prix triennal de littérature jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2021, pour l’ensemble de son œuvre.

Son nouvel album : "Quand Hadda reviendra-t-elle ?", est paru chez Casterman.