Anne-Dauphine Julliand interroge la place du père, dans "Jules César", son premier roman

Anne-Dauphine Julliand journaliste et femme de lettres a publié deux témoignages : deux petits pas sur le sable mouillé, en 2011, et une journée particulière en 2013. Jules-César est son premier roman.

Jules-César a bientôt 7 ans, il vit en Casamance , et il va devoir quitter Ziguinchor pour se faire soigner en France. Et la seule personne compatible pour la greffe qu’il doit subir, c’est son père. Ensemble il arrivent à Paris, et entament un parcours du combattant pour obtenir l’aide sociale. Anne-Dauphine Juliand qui s'est penchée sur la paternité en Afrique de l'ouest, connait bien le Sénégal. Elle évoque ses liens avec la Casamance...

Christine Pinchart a rencontré Anne-Dauphine Juliand