Anaïs Nin vue par l'auteur et illustratrice Léonie Bischoff, le roman graphique d'une passionnée

Léonie Bischoff est venue de Genève pour étudier la BD à Saint Luc à Bruxelles. Elle a publié entre autres, des adaptations de polars en BD, et aujourd’hui "Anaïs Nin, sur la mer des mensonges". Un roman graphique qui croise l’histoire d’une femme sans tabous, à l’étroit dans son siècle, un début de 20 ème étriqué.

Elle se marie avec Hugo, elle est la maîtresse d’Henry Miller et l’amie de Léonardo, et puis il y a cette relation ambiguë voire incestueuse avec son père.

Anaïs Nin est portée par l’écriture, où elle puise de quoi respirer. Léonie Bischoff lui a donné un visage et les mots pour le dire. Une illustration dynamique, un très léger, des contours délicats et des tons pastels, pour un personnage bouillonnant de liberté et d’aventure.

"Anaïs Nin, sur la mer des mensonges", de Léonie Bischoff chez Casterman - Il y a de la beauté, de l'intelligence et de la délicatesse, dans les traits et l'écriture de Léonie Bischoff, une jeune femme passionnée.