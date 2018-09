"Aller au cinéma ou faire l'amour", un bel objet cinématographique, une oeuvre signée Christine Masson

Christine Masson est une passionnée de cinéma, une cinéphile journaliste, et elle le raconte sur France Inter tous les samedis. Elle a donné à cette passion, un bel objet témoin de son engouement pour l'image et de son amour pour la réalisation. Ce livre elle l'a partagé avec le public de l’Intime Festival et l’écouter est un plaisir. Christine Masson ne retranscrit pas une interview, elle nous raconte une histoire. Histoires de rencontres, avec Robert de Niro, à qui elle a proposé une minute de silence en télé, parce qu’il n’aime pas parler. Rencontre avec Michel Serrault, qui l’a maltraitée, un mauvais jour pour l’acteur, face à la jeune journaliste à l’époque. Et puis des réalisateurs qui ont porté cette envie de devenir journaliste cinéma, comme ken Loach...