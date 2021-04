40 ans pour Ernest et Célestine, sous la plume et le pinceau de Gabrielle Vincent

Ernest et Célestine ont 40 ans, et pour l’occasion les Editions Casterman publie un album et un cahier d’activités autour des personnages créés par Gabrielle Vincent.

Gabrielle Vincent, alias Monique Martin a réalisé plus de 10.000 œuvres, avant la création des personnages d’Ernest et Célestine.

Emeline Attout petite nièce de l'artiste, est à l’origine d’une fondation destinée à faire reconnaitre Monique Martin en tant qu’artiste peintre.

Ernest, c’est le gros ours et Célestine la petite souris. Avec cette amitié le ton était donné. L’auteur évoque d’emblée la différence, par le biais des deux personnages à la cohabitation au départ improbable. Le premier album s’intitulait "Ernest et Célestine ont perdu Siméon", le doudou, un thème universel, un souvenir qui résonne en chacun de nous, la perte, l’oubli de l’objet sacré.

Emeline Attout revient sur ce qui a fait le succès de l’aventure...

Rencontre avec Emeline Attout

Gabrielle Vincent est née à Bxl en 1928, et décédée en 2000. Ernest et Célestine, ce sont 40 ans d’une aventure faite de fidélités. La fondation annonce des expositions, notamment à la fin de l’année à la Chapelle de Boondael, des activités avec la commune d’Ixelles où elle a vécu durant 40 ans, et une fresque en 2022.