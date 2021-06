"1991" de Franck Thilliez: "Le magicien, l'écrivain, le meurtrier ont en commun de manipuler leur public"

Il vient juste de sortir de l’école, il arrive au "36, Quai des Orfèvres" et se plonge dans une vieille enquête de femmes sauvagement assassinées de plusieurs coups de couteau : Les Disparues du Sud parisien.

1991, de Franck Thilliez © DR

Le roman est rafraichissant, hormis le contexte du polar. Parce qu'à l’époque on mène une enquête sans téléphone portable, sans ADN, sans ordinateur. Ils sont bien arrivés ces PC, mais ils sont restés dans des caisses et personne n’a envie de s’en préoccuper. Shako n'aura que son intelligence et son esprit de déduction pour tirer les fils de son enquête.

"1991" de Franck Thilliez, au Fleuve Noir - Poésie, avec Baudelaire et les Fleurs du mal en toile de fond, et magie, confèrent à ce livre une ambiance sombre et très particulière.