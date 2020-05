Les archives d’Hep Taxi : Michel Piccoli avait pris le taxi de Jérôme Colin en 2010

Michel Piccoli dans le taxi - Les archives d'Hep Taxi (2/30) - 19/05/2020 A 85 ans, les traits de Michel Piccoli se sont arrondis, adoucis, mais sous cette douceur apparente, il n'a pas changé. Il est toujours l'acteur avide d'aventure, de passion, d'intransigeance et de révolte. Sans concession, il refuse toujours le confort et aspire à plus de folie, plus de rêve et plus de surréalisme ; ferraillant toujours avec ardeur contre la surconsommation et la tyrannie de la rentabilité qui tiennent le 7ème art en tenaille. Il a toujours eu le goût de travailler en marge et se targue de choisir des films « qui n'ont rien pour séduire les foules ».