Ce dimanche 29 septembre, Hep Taxi ! embarque Zabou Breitman au Musée Hergé

A l’occasion de la sortie de son dernier film, d’animation cette fois, "Les Hirondelles de Kaboul" tiré du roman éponyme de Yasmina Khadra, l’actrice et réalisatrice au franc parlé légendaire retrace son parcours pour le moins audacieux. La pétillante Zabou nous entraînera au Musée Hergé sur les traces de Tintin, son héros de jeunesse. Et dévoilera avec humour et sensibilité certaines facettes de sa personnalité. La belle n’est jamais là où on l’attend et toujours hors conventions. Voilà qui promet !

A voir à 20h pile le 29 septembre sur la Trois. Nouvelle diffusion le mercredi 2/10 à 23h45.

Pour retrouver l'intégrale de la conversation qui s'est passée dans le taxi, il suffit de cliquer ici !