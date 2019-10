Antoine de Caunes dans le taxi de Jérôme Colin, l'interview

Hep Taxi ! descend sur Paris pour aller à la rencontre d’Antoine de Caunes. Aujourd’hui, il est à la tête du magazine culturel " Popopop " sur France Inter et d’une série documentaire décalée, " La Gaule d’Antoine " pour Canal +.

prochaine diffusion le 9 octobre à 23h45 sur la Trois.

L’homme de médias et de cinéma nous entraîne dans son Paname et dans le sillage de son parcours aussi délirant que foisonnant. Des murs de la Maison de la Radio à l’exposition du photographe Sebastião Salgado présentée cet été au Musée de l’Homme à Paris, nous découvrons la personnalité et les multiples passions de ce trublion du PAF devenu acteur, réalisateur et producteur de films. Une course décontractée ne manquant ni de sel ni de piment, à l’image de ce sexygénaire stylé et déconnant qui semble avoir toujours 20 ans.

pour lire l'intégralité de l'entretien entre Antoine de Caunes et Jérôme Colin, c'est ici.