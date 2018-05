Yuriy Hadzetskyy, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Baryton, Yuriy Hadzetskyy est né à Lviv, en Ukraine en 1992.

Il a étudié à la Mykola Lysenko Lviv National Music Academy auprès de Stepan Pyatnychko et Petro Onchul. Ancien soliste de l’ensemble de musique ancienne A capella Leopolis, il a travaillé avec des spécialistes de la musique baroque tels que Paul Esswood, Angelika Mots, Marek Toporowski, Tomek Slusarchyk, Peter Benovich et Nazar Kozhuhar. Il est soliste invité du Lviv Philharmonic Symphony Orchestra et a fait ses débuts à l’opéra en 2015 dans Don Giovanni au Solomiya Krushelnytska Lviv National Academic Opera and Ballet Theatre. En 2016 et 2017, Yuriy Hadzetskyy est soliste du Kyiv National Operetta Theatre et participe depuis 2017 au Young Talents Training Programme “Opera Academy” du Teatr Wielki (Polish National Opera) à Varsovie. (source CMIREB)

Il est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Il présentera son programme en Finale, le 12 mai à Bozar.