Les critiques d’Hugues Dayez : "The Lost Daughter", Olivia Colman et la face sombre de la maternité

L'affiche de "The Lost Daughter" © DR

Pour son premier film derrière la caméra, l’excellente actrice américaine Maggie Gyllenhall a adapté elle-même un roman d’Elena Ferrante. Soit le portrait Leda, 48 ans, femme seule en vacances dans une île grecque et qui, quand elle croise une jeune maman déboussolée sur la plage, se remémore douloureusement ses propres failles de mère.

"Less is more" dit le dicton anglo-saxon. Sans dialogue inutile, par petites touches impressionnistes, Gyllenhaal dresse progressivement le portrait de cette femme discrète et de ses tourments, et introduit par des flash-back inventifs son passé tourmenté (Leda est alors incarné par Jessie Buckley, qui ne ressemble pas physiquement à Colman, mais grâce au talent narratif de la cinéaste, ce n’est pas perturbant pour le spectateur). Film allusif, truffé d’implicite, "The Lost Daughter" cultive un mystère d’abord envoûtant, et de plus en plus émouvant. Et Olivia Colman s’y révèle, une fois de plus, impressionnante.