Les critiques d’Hugues Dayez : "Stillwater" avec Matt Damon, un Américain à Marseille

Damon y incarne Bill, un "roughneck", un ouvrier foreur dans l’industrie du pétrole en Oklahoma. Il franchit l’Atlantique et aboutit à Marseille, ville où sa fille est en prison pour un meurtre qu’elle clame ne pas avoir commis. Faute de nouveaux éléments apportés à l’enquête, ses avocats n’envisagent pas une révision de son procès. Pour tenter de se rapprocher de cet enfant qu’il connaît mal, Bill décide de rester à Marseille afin de mener lui-même l’enquête. Sans parler un mot de français, perdu dans une vie citadine dont il ne connaît pas les codes, Bill va rencontrer Virginie (Camille Cottin), mère célibataire, actrice de théâtre, qui va essayer de l’aider tant bien que mal…

"Stillwater", coécrit par Tom McCarthy et Thomas Bidegain (le scénariste de Jacques Audiard), mène de front deux aspects, le polar et le portrait psychologique d’un véritable choc des cultures entre cet Américain un peu fruste et cette Française bobo. A l’écran, le face-à-face Matt Damon/ Camille Cottin est une vraie réussite. En 1975, dans la suite de "French Connection", le réalisateur John Frankenheimer faisait débarquer Gene Hackman, alias le flic Popeye Doyle, à Marseille, pour un thriller plein de relief. Plus de 45 ans plus tard, Tom McCarthy reprend le même principe de l’étranger plongé dans une métropole totalement exotique pour lui… "Stillwater" déploie un scénario moins musclé mais aussi plus émouvant.