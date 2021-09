Les critiques d’Hugues Dayez : "No time to die", un "Bond" atypique et crépusculaire

Les "Bondophiles" vont être surpris. Tout est différent , ou presque, dans "No time to die". D’abord, la séquence du prégénérique , bien plus longue que de coutume qui s’ouvre, non pas par un exploit du célèbre agent au service de Sa Majesté, mais par une scène d’enfance de Madeleine Swann , héroïne découverte dans l’épisode précédent de la saga, "Spectre". On retrouve ensuite Madeleine adulte ( Léa Seydoux ) qui file le parfait amour avec James Bond en Italie, mais hélas, l’organisation ennemie Spectre ne tarde pas à retrouver leur trace, ce qui met fin à leur idylle .

Lashana Lynch, Daniel Craig et Léa Seydoux à la première mondiale de "No Time To Die" le 28 septembre au Royal Albert Hall à Londres. © Karwai Tang/WireImage

Cinq ans plus tard, Bond, qui a quitté les services secrets et qui oublie difficilement Madeleine, est rappelé par son vieil ami Félix Leiter, qui lui demande de reprendre du service pour combattre un redoutable psychopathe ( Rami Malek , très inquiétant) qui a mis au point en laboratoire un virus capable de décimer la population par simple contact tactile… A son retour à Londres, Bond apprend de son supérieur M ( Ralph Fiennes ) qu’ un nouveau 007 l’a remplacé, et c’est une femme ! (l’actrice afro-britannique Lashana Lynch ).

Il y a beaucoup d’idées dans "No time to die" – peut-être un peu trop, le film dure plus de deux heures et demie -. Mais on sent, tout au long du film, le désir écartelant de l’équipe des scénaristes réunie autour du réalisateur Cary Fukunaga ("True detective") de résoudre la quadrature du cercle : d’un côté, respecter le cahier des charges "bondien" – avec la sainte trilogie cascades/sexe/exotisme – de l’autre, explorer de nouvelles voies pour le mythe, quitte à effaroucher les puristes.

Des cascades et des poursuites, il y en a, et elles ont de la gueule. Du sexe, il n’y en a quasi plus : on est dans l’ère "Me Too", Bond n’est plus un collectionneur de conquêtes, il est amoureux d’une seule femme, Madeleine. Et l’exotisme n’est plus à chercher du côté des plages de sable fin, mais plutôt dans le brouillard des forêts nordiques…