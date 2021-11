Les critiques d’Hugues Dayez : "House of Gucci", une tragédie shakespearienne d’aujourd’hui signée Ridley Scott

Infatigable Ridley Scott ! Malgré la Covid, il a réussi à réaliser deux projets d’envergure, le médiéval "The last duel" (sorti au début de cet automne) et le contemporain "House of Gucci" qui sort ce mercredi.

Lady Gaga et Adam Driver, le couple maudit, Patrizia et Maurizio, du film "House of Gucci" © Emma McIntyre/WireImage -Getty Images

Dans les années 80, la prestigieuse mais vieillissante marque Gucci est aux mains de deux frères : Rodolfo (Jérémy Irons), vivant dans sa tour d’ivoire, nostalgique du passé, et Aldo (Al Pacino), émigré à New York, homme d’affaires bling-bling. Chacun a un héritier : Paolo (Jared Leto), fils d’Aldo, faux artiste mais vrai raté, et Maurizio (Adam Driver), fils de Rodolfo, sérieux et introverti, qui veut embrasser une carrière d’avocat. La maison Gucci va vivre un chapitre décisif de son histoire lorsque Patrizia Reggiani, modeste fille de camionneur, va tomber amoureuse de Maurizio, qui, sous le charme, va bientôt se marier avec elle. Si Rodolfo répudie cette mésalliance, Aldo, lui, accueille Patrizia à bras ouverts comme du sang neuf dans la famille. La jeune femme a beau être inculte et sans éducation, elle a un vrai tempérament et va aider Maurizio à prendre de l’assurance… Jusqu’au jour où ce jeune héritier va se lasser d’elle.

"Grandeur et décadence d’une dynastie familiale" aurait pu être le sous-titre du film, qui rassemble tous les ingrédients d’une grande tragédie de Shakespeare : passion, jalousie, ambition, rivalité, déchéance, complot… Rien ne manque dans cette fresque fleuve de deux heures et demie. Dans un casting haut de gamme – où Pacino et Leto flirtent avec le cabotinage, mais c’est pour la bonne cause – Lady Gaga s’impose haut la main. Déjà convaincante dans "A star is born", la chanteuse incarne une Patrizia Reggiani fougueuse à souhait… Avec, sans doute, une nomination à l’Oscar à la clé.