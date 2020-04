Les critiques d’Hugues Dayez en VOD : "Swallow", l’envoûtante chronique d’une déviance

Hunter (Haley Bennett, vue dans "La fille du train") est jeune, blonde, timide et docile. Elle est mariée à Richie Conrad, fils-à-papa qui s’apprête à reprendre la direction de l’entreprise familiale. Hunter est totalement sous la coupe de sa richissime belle-famille, et lorsqu’elle tombe enceinte, elle devient l’objet de toutes les attentions car elle porte en son sein l’héritier des Conrad. Seule dans sa somptueuse villa, pendant que son mari travaille, Hunter s’invente un passe-temps bizarre : elle avale des objets. D’abord, une petite bille en verre. Puis une punaise… Et ensuite des objets de plus en plus tranchants et dangereux. Mais si cette lubie cachait un traumatisme plus ancien ?

"Swallow", film américain indépendant de Carlo Mirabella-Davis, a remporté le Prix Spécial du 45e Festival de Deauville. Avec un sens très vif de l’image et une économie de dialogues, le réalisateur, à travers le portrait de Hunter, montre le malaise d’une jeune femme prisonnière de son mariage, écrasée par l’amabilité onctueuse de ses beaux-parents. Malgré sa déviance, le spectateur éprouve une véritable empathie pour elle, et a envie de l’accompagner dans son parcours – sans doute grâce à l’excellente prestation d’Haley Bennett, qui compose une Hunter à la fois lisse et mystérieuse, douce et complexe. Mirabella-Davis a réussi, en un film bref de 85 minutes à peine, à créer un personnage féminin dont le souvenir nous accompagne longtemps, bien après le générique de fin… C’est toujours très bon signe.

Disponible sur UniversCiné, VOO, Proximus Prickx, Lumière Ciné chez vous