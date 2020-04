Les critiques d’Hugues Dayez en VOD avec "Skate kitchen", le skateboard au féminin

L’an dernier, on découvrait le sensible "Mid90", portrait réussi d’adolescents skateboarders réalisé par l’acteur Jonah Hill. Cette année, "Skate kitchen" aborde à nouveau cette problématique, mais avec un angle 100% féminin.

L'affiche de Skate Kitchen © DR

Camille va fêter ses 18 ans. Elle vit à Long Island, avec sa mère latino. Elle a une passion : le skateboard. Après un léger accident, elle promet à sa mère d’abandonner ce sport. Mais quand elle découvre, via les réseaux sociaux, un groupe de skateboardeuses intitulé "Skate Kitchen ", elle sort en cachette et rejoint, après tout un périple en métro, Manhattan, centre névralgique du groupe. Camille va tout faire pour gagner la confiance et l’amitié de ces adolescentes qui déploient une belle énergie… Elle va découvrir les rivalités avec des skateboarders machos, les aventures "hors piste " aux quatre coins de Big Apple.

"Skate Kitchen" est un véritable groupe new-yorkais. A travers l’itinéraire de Camille, la réalisatrice Crystal Moselle signe un portrait à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Et c’est l’aspect documentaire le plus intéressant : le jeu naturel des non-comédiennes, les ambiances urbaines très différentes selon les heures et les quartiers, la solidarité qui se crée entre des jeunes qui se cherchent une nouvelle famille… Tout ça sonne juste et permet de découvrir une réalité d’aujourd’hui. Par contre, l’apport fictionnel – les dilemmes de Camille, sa volonté d’indépendance – est nettement moins riche, parce que beaucoup plus convenu et "déjà vu". A pointer : ce film au féminin a un monteur belge, Nico Leunen, déjà à la manœuvre derrière "Beautiful boy" et "Ad Astra".