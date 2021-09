Les critiques d’Hugues Dayez avec "Une vie démente", une belle surprise made in Belgium

Ils s’appellent Ann Sirot et Raphaël Balboni, ils travaillent en Belgique et sortent cette semaine leur premier long-métrage, réalisé avec un budget ultra-modeste mais qui va à l’essentiel : "Une vie démente".

Alex et Noémie forment un couple de trentenaires et songent sérieusement à avoir un enfant. Leur projet est mis en péril lorsqu’Alex se rend compte que sa mère Suzanne est en train de perdre la boule. Galeriste dynamique, celle-ci refuse de reconnaître sa maladie et accumule les bévues de plus en plus graves. Alex doit se résoudre à prendre en charge le problème, ce qui le rend très peu disponible pour se mettre dans la peau d’un futur papa…

Il y a trois personnages principaux et peu de décors dans "Une vie démente". Rien de spectaculaire donc, mais une justesse d’écriture, qui parvient à montrer le tragicomique de la situation : Suzanne est malade, certes, mais elle est tellement désinhibée qu’elle provoque parfois des situations très pittoresques, à la grande honte de son fils. Dans ce rôle casse-gueule, l’actrice de théâtre Jo Deseure fait des étincelles. Et pour incarner le jeune couple désemparé, Jean Le Peltier et Lucie Debay sont formidablement crédibles. Entre rire et émotion, "Une vie démente" est une surprise très enthousiasmante.