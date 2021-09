Les critiques d’Hugues Dayez avec "Un triomphe", Kad Merad tout en sobriété

L'affiche d' "Un Triomphe" © DR

Dans ce film inspiré – une nouvelle fois – d’une histoire vraie, Kad Merad incarne Etienne, un comédien qui galère, car son mauvais caractère et la radicalité de ses choix ont fini par l’isoler de pas mal de ses confrères. Comme gagne-pain, Etienne accepte d’animer un atelier de théâtre en prison. Avec son goût pour l’exigence, il se met en tête de monter avec sa petite troupe de détenus rien de moins qu’"En attendant Godot", le chef-d’œuvre de Samuel Beckett. Malgré la réticence de la directrice de la prison (Marina Hands) et de son ami directeur de théâtre (Laurent Stocker), il se lance dans l’aventure…

A priori, ce genre de scénario semble cousu de fil blanc, avec un parcours semé d’embûches mais "tellement enrichissant" au final. Mais dans "Un triomphe", tout ne se passe pas totalement comme prévu, et c’est dans la seconde partie de son intrigue que le film ménage quelques jolies surprises. Le réalisateur Emmanuel Courcol (scénariste fidèle de Philippe Lioret, et du très beau " Welcome ") s’est inspiré d’une histoire vraie, d’origine scandinave, pour écrire " Un triomphe ", et la réalité, c’est bien connu, dépasse parfois la fiction. Et Kad Merad trouve là un de ses meilleurs rôles.