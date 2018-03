Les critiques d'Hugues Dayez avec "The Mercy", le désarroi de Colin Firth

Il avait remporté l’Oscar en 2011 avec le rôle de George VI dans "Le discours d’un roi" ; aujourd’hui Colin Firth incarne un autre personnage authentique dans "The Mercy" réalisé par James Marsh (auteur du biopic sur Stephen Hawking, "The theory of everything").

The Mercy

En 1968, Donald Crowhurst, industriel britannique et marin du dimanche, découvre dans les pages du Sunday Times l’organisation d’une grande Course autour du monde à la voile en solitaire. Donald veut relever ce défi, et compenser son manque d’expérience comme navigateur en équipant son bateau d’inventions technologiques de son cru. A la grande stupéfaction de sa femme Clare (Rachel Weisz), Donald se lance dans ce projet fou, trouve des investisseurs pour bâtir son trimaran, et va finir par hypothéquer sa maison pour se donner les moyens de se lancer dans l’aventure… Mais à la veille de son départ pour ce périple de neuf mois, l’homme angoisse car il sait, en son for intérieur, qu’il n’est pas prêt… Mais il ne peut plus reculer. Et le voilà bientôt au milieu de l’océan, seul, sans expérience, et bientôt sans ressources.

Le destin tragique de Donald Crowhurst est resté tristement célèbre et a déjà abordé au cinéma (dans un documentaire, "Deep Water", en 2006, et dans un drame signé Christian de Chalonge, "Les quarantièmes rugissants" en 1982, avec Jacques Perrin). Pour cette nouvelle version, James Marsh a de vrais atouts – un casting solide et une reconstitution des sixties séduisante – mais il semble avoir eu peur de son sujet : pour que le film fonctionne vraiment, il aurait fallu rester en mer avec le personnage de Crowhurst, enfermé dans son bateau/sa prison à ciel ouvert ; or Marsh brise la tension dramatique en alternant scènes maritimes et scènes inutiles sur la terre ferme où l’on voit sa famille qui l’attend et qui s’inquiète. Dans le même genre, le film "All is lost" avec Robert Redford était infiniment plus fort.