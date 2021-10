Les critiques d’Hugues Dayez avec "The last duel", féminisme et grand spectacle signé Ridley Scott

Infatigable Ridley Scott ! A 83 ans, malgré une interruption de tournage à cause du Covid, le réalisateur de "Blade Runner" et de "Gladiator" a réussi à venir à bout d’une ample fresque médiévale : "Le dernier duel".

L'affiche de "The last duel" © Tous droits réservés

Le film est basé sur un fait historique : le 29 décembre 1386, le tribunal de Paris ordonnait le dernier "Jugement de Dieu". Soit un duel mortel pour départager un litige qui opposait le chevalier Jean de Carrouges à son ancien ami devenu rival Jacques Le Gris. Carrouges entendait sauver l’honneur de sa femme Marguerite, qui affirmait avoir été violée par Le Gris.

Le film s’ouvre par les préparatifs de ce duel à cheval, avec lance et armure, et nous plonge ensuite dans un long flash-back, découpé en trois chapitres, avec les trois points de vue successifs sur l’affaire : celui de Jean, celui de Jacques, enfin celui de Marguerite. On découvre un Carrouges (Matt Damon, affublé d’une horrible "coupe mulet" digne d’un joueur de foot croate) vaillant soldat, honnête mais pas très subtil, tandis que Le Gris (Adam Driver, plus convaincant) séducteur et habile courtisan, s’attire les faveurs d’un puissant seigneur, le comte Pierre d’Alençon (Ben Affleck, assez méconnaissable). Enfin, Marguerite, victime d’un mariage arrangé mais épouse loyale, qui décide de briser la loi du silence après avoir été abusée par Le Gris.

Plus que Damon ou Driver, c’est Jodie Comer (révélée par la série "Killing Eve") qui crève l’écran dans "The last duel". Il est vrai que le scénario, coécrit par la cinéaste Nicole Holofcener, étoffe considérablement son personnage, faisant de Marguerite une femme qui clame une vérité impossible à entendre dans ce système dominé par le pouvoir masculin. Dans certains de ses dialogues, dans une scène de procès, le film est presque ouvertement anachronique, comme si l’attitude de Marguerite de Carrouges anticipait le combat du mouvement #MeToo.

Le cœur du film est donc un sujet intime et complexe. Mais Ridley Scott n’est pas très à l’aise avec l’intimité, il préfère le spectaculaire. Son film s’étend donc longuement sur faits de bravoure de Carrouges et sur la dégradation de son amitié avec Le Gris : le premier guerroie tandis que le deuxième fréquente les gentes dames… La description de cette relation prend du temps, trop de temps (le film dure deux heures et demie) ; heureusement, la dernière partie consacrée à Marguerite et le duel final sont plus passionnants.