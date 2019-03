Les critiques d'Hugues Dayez avec "Stan et Ollie", Laurel et Hardy émouvants comme jamais

Stan Laurel et Oliver Hardy. Sans doute le duo comique le plus célèbre de tous les temps. On croyait les connaître, tant ils font partie de l’imaginaire collectif, on les redécouvre sous un jour inédit dans "Stan et Ollie" de Jon S. Baird.

Stan and Ollie

En 1953, Laurel et Hardy partent pour une tournée des music-halls en Grande-Bretagne. Vieillissants, leur étoile a pâli depuis la guerre, et ils n’ont plus les faveurs de Hollywood. Mais "the show must go on", et le duo multiplie les dates dans les salles de province avant de monter à Londres. Travailleur infatigable, Laurel peaufine un scénario pour un nouveau long-métrage. Viveur impénitent, Hardy dépense tous ses cachets dans des paris dans des courses hippiques. Sur scène, le tandem fonctionne au quart de tour. En coulisses, le dialogue devient plus difficile, d’autant plus que les épouses respectives de Stanley et Oliver s’en mêlent.

"Stan et Ollie" est une éblouissante réussite. Il y a d’abord le scénario de Jeff Pope (à qui l’on devait déjà le magnifique "Philomena" de Stephen Frears) qui explore avec subtilité les tempéraments différents des deux comédiens. Il y a la réalisation fluide et élégante de Jon Baird, qui restitue avec un vrai brio esthétique l’ambiance des music-halls des fifties. Il y a, enfin et surtout, l’ interprétation éblouissante de Steve Coogan et de John C. Reilly. Ces deux acteurs de composition sont des Stradivarius ; en quelques minutes, on ne les voit plus, eux, on croit voir Laurel et Hardy revivre sous nos yeux.

Reste une question : faut-il connaître à fond la filmographie du tandem pour apprécier "Stan et Ollie" ? Pas du tout, car le film, on l’aura compris, n’est pas un "biopic" traditionnel, c’est un regard interrogateur sur ce qui fait l’alchimie d’un duo, sur les raisons qui poussent deux artistes si dissemblables à malgré tout travailler ensemble. Le film restitue la magie comique de Laurel et Hardy, mais charrie surtout une émotion indicible en rendant hommage à cette alchimie. Indispensable.