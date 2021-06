Les critiques d’Hugues Dayez avec "Présidents", une facétieuse comédie politique d’Anne Fontaine

Après "Police", huis clos porté par Virginie Efira, Anne Fontaine retrouve une tonalité plus légère dans " Présidents ", un face-à-face entre Jean Dujardin et Grégory Gadebois.

L'affiche de "Présidents" © DR

Paris, de nos jours. Nicolas, ancien président de droite, s’ennuie. Alors lui vient une idée : avec son garde du corps, il descend dans un petit village rendre visite à son ancien rival de gauche François, président déchu comme lui. Il veut le convaincre de créer un nouveau parti d’union nationale pour, à deux, lors de l’élection de 2022, vaincre à la fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais entre ces deux "has been" de la politique française, l’entente est-elle possible ? Et le come-back envisageable ?

Anne Fontaine s’amuse dans ce scénario de politique-fiction à brouiller les cartes : ici, Nicolas n’est plus avec Carla mais avec une cantatrice (Doria Tillier), et François vit avec une vétérinaire de campagne (Pascale Arbillot). Jean Dujardin n’a pas cherché à ressembler trait pour trait à Sarkozy, mais il en restitue la nervosité et les tics. Grégory Gadebois a plutôt travaillé la dégaine bonhomme de Hollande, son look de " pharmacien de province " (dixit Nicolas).

Les deux excellents acteurs sont servis par des dialogues souvent savoureux, qui multiplient les petits coups de griffe. C’est à la fois l’atout principal de "Présidents" et son talon d’Achille : Anne Fontaine se contente un peu paresseusement de filmer ces spirituelles joutes verbales ; la mise en scène est quasi inexistante, comme si le film aérait dans la campagne corrézienne une pièce de théâtre. En ce sens, et pas seulement par son sujet, "Présidents" est terriblement français : le plaisir est d’abord verbal, l’aspect visuel est presque accessoire. Mais si les soubresauts de la politique française vous amusent, ce film est fait pour vous.