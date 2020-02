Les critiques d'Hugues Dayez avec "Official secrets", un passionnant portrait d’une lanceuse d’alerte

"Official secrets", signé par Gavin Hood (à qui l’on devait déjà l’excellent "Eye in the sky" sur l’intervention des drones dans les conflits armés, avec Helen Mirren), est un film passionnant à plus d’un titre. Parce qu’il nous replonge dans un des mensonges les plus éhontés de la politique américaine du début du XXIème siècle. Parce qu’il montre le travail du journalisme d’investigation, parfois brimé par les choix politiques de certaines rédactions. Parce qu’il offre un rôle fort à Keira Knightley, qui peut abandonner ses habituels personnages historiques pour donner chair à cette femme de convictions. A ses côtés, le casting est " trois étoiles " : Matt Smith, Rhys Ifans, et un inoubliable Ralph Fiennes. " Official secrets " est un de ces films précieux qui aident à mieux comprendre les turpitudes de notre époque ; le spectateur en sort un peu plus intelligent.

Dans ses montagnes autrichiennes, Franz Jägerstätter exploite sa ferme avec Fani, l’amour de sa vie, et ses filles. Franz vit en communion avec la nature et le rythme des saisons, à l’écart du tumulte du monde. Mais lorsqu’un certain Adolf Hitler accède au pouvoir, Franz va, comme tous les hommes de son âge, être réquisitionné par le pouvoir nazi. Las ! Le paysan, suivant l’élan de sa conscience, refuse de lever le bras droit en criant "Heil Hitler" ; il ne veut pas participer à la guerre de conquête qu’il estime injuste. Ce refus sera pour lui le début d’un long calvaire…

"A hidden life", écrit et réalisé par Terrence Malick, s’inspire du destin authentique de Jägerstätter, qui fut considéré à titre posthume comme martyr et béatifié en 2007, sous le règne du pape Benoît XVI. Faut-il encore présenter Malick ? Ce cinéaste est devenu mythique tant par sa rare filmographie ("Les moissons du ciel", "La ligne rouge", "Tree of life", Palme d’Or à Cannes) que par sa légendaire discrétion – en cette époque de surexposition médiatique et d’inflation galopante des réseaux sociaux, l’artiste est toujours parvenu à fuir les caméras et les interviews, un vrai exploit. Mais ces dernières années, l’étoile du cinéaste avait dangereusement pali, ses derniers films ("To the wonder", "Knight of cups", "Song to song") sombraient dans un maniérisme creux et tournaient à vide.

En s’emparant d’un personnage historique méconnu, en tournant le dos aux stars pour choisir des acteurs germanophones très crédibles (August Diehl, vu dans "Inglorious bastards", incarne Jägerstätter), Malick parvient à trouver, à 75 ans, un nouveau souffle. Il ne change pas d’options esthétiques pour autant, privilégiant la lumière naturelle pour sa direction photo et le grand angle pour sa caméra, travaillant sur un montage plus impressionniste que strictement chronologique. On retrouve aussi dans "A hidden life" une recherche constante dans l’œuvre de Malick : traduire en images la quête spirituelle de ses personnages, proposer une vision lyrique du lien invisible entre l’homme et le monde organique qui l’entoure. C’est ce qui fait le prix et la singularité de son cinéma. Mais l’homme a parfois le défaut de ses qualités : emporté par son lyrisme, Malick n’évite pas les longueurs dans "Une vie cachée", qui dure inutilement près de trois heures. Avec un montage plus serré, le cinéaste n’aurait en rien sacrifié la poésie de son film, et aurait rendu son message plus émouvant.