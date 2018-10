Les critiques d'Hugues Dayez avec "Ne tirez pas", les victimes des Tueurs du Brabant

De Stijn Coninx, on retient essentiellement "Daens", "Sœur Sourire" et "Marina". Aujourd’hui, le cinéaste flamand revient avec "Niet Schieten", "Ne tirez pas", l’adaptation du livre éponyme de David Van de Steen, victime d’une des fusillades du Brabant.

Stijn est un cinéaste ouvertement sentimental, il l’a toujours assumé dans tous ses films, et on sent que les rapports entre le grand-père et son petit-fils sont ce qui le fait vibrer le plus dans "Niet Schieten". Jan Decleir (star aussi mythique en Flandre que Gérard Depardieu en France) apporte son charisme et sa présence au personnage d’Albert, tandis que trois acteurs différents incarnent David enfant, adolescent et adulte. Le film est de facture classique – comme tout le cinéma de Coninx – et se met pleinement au service de son sujet, avec pudeur et sans sensationnalisme.

L’intrigue de "Niet schieten" s’étale sur plus de vingt ans, et suit le passage de David à l’âge adulte, ses efforts pour tenter de mener une vie normale malgré le traumatisme enfantin, et l’usure et le découragement qui gagnent Albert face au dossier des "Tueurs du Brabant" qui reste sans réponse. Le film de Stijn Coninx n’est donc pas un polar – contrairement au film "Tueur" de François Troukens qui osait mêler fiction et insinuation sur l’affaire -, mais un portrait intimiste sur une famille fracassée, d’abord par le drame de la tuerie, ensuite par l’impasse de l’enquête.

L’action du film démarre le 9 novembre 1985. En soirée, au grand Delhaize d’Alost, une bande de malfaiteurs débarque et tire dans la foule. Le petit David Van de Steen, neuf ans, voit son père, sa mère et sa sœur tomber sous les balles ; lui-même est grièvement blessé à la jambe. Le film suit alors à la fois sa lente et douloureuse convalescence – les opérations chirurgicales se succèdent – et la croisade de son grand-père Albert (Jan Decleir, qui retrouve la caméra de Coninx vingt-cinq ans après "Daens") pour obtenir des informations sur l’avancement de l’enquête…

Mais l’auteur, visiblement très en colère et très désenchanté, a envie de dire plein de choses… Trop de choses. Il s’attarde très longuement à un scandale qui frappe sa ville natale de Flint, où un gouverneur républicain sans scrupules pénalise la population la plus pauvre avec de l’eau contaminée. C’est énorme, mais c’est un peu hors sujet, et déséquilibre la construction de son film, qui apparaît hélas, au final, comme brouillon et disparate. Dommage, car le signal d’alarme que lance Moore sur la menace qui pèse sur la démocratie mérite d’être entendu.

La principale surprise de ce film, c’est de voir que Moore, à côté de ses attaques envers le nouveau président, dénonce surtout les erreurs du parti démocrate, sa collusion avec les patrons de Wall Street, son manque de contact et d’empathie avec tous les laissés-pour-compte du rêve américain. Le cinéaste part alors à la rencontre de nouveaux candidats, des citoyens révoltés qui rêvent de remplacer l’establishment démocrate afin de présenter une opposition efficace. C’est l’aspect le plus intéressant de son film.

"Fahrenheit 9/11" de Michael Moore abordait le 11 novembre 2001, date tristement célèbre de l’effondrement des Twin Towers à New York et la politique guerrière de George Bush Jr. "Fahrenheit 11/9" fait allusion au 9 novembre 2016, le jour où le monde entier découvre que Donald Trump est le nouveau président des Etats-Unis. Michael Moore fait partie des rares observateurs américains qui prédisaient et redoutaient la victoire du milliardaire. Mais au début de son nouveau documentaire/pamphlet, il montre combien la surprise fut énorme pour tous les grands média qui n’avaient pas mesuré la force de frappe de Trump auprès des couches modestes de l’Amérique profonde.

Voyez comme on danse

En 2002, Michel Blanc réalisait "Embrassez qui vous voudrez", adaptation française d’un roman anglais de Joseph Connolly. C’était une fresque ironique sur des destins croisés pendant une semaine de vacances, avec un couple riche (Charlotte Rampling, Jacques Dutronc), un couple pauvre (Karin Viard, Denis Podalydès), un couple en crise (Carole Bouquet et Michel Blanc), et quelques personnages périphériques… Le ton ironique et le casting inattendu avait séduit la critique et le public. Quinze ans plus tard, le producteur du film a proposé à Michel Blanc de remettre le couvert. L’auteur de "Grosse fatigue" ne signe pas une véritable suite – il se méfie de l’exercice – mais a sélectionné quelques personnages qui l’inspiraient pour imaginer un nouveau chapitre dans leur vie. Il n’est donc pas indispensable de revoir "Embrassez qui vous voudrez" pour découvrir "Voyez comme on danse".

Sans le support du roman de Connolly, Blanc peine un peu à bâtir une nouvelle intrigue très charpentée pour faire s’entrecroiser ses personnages. Mais il reste heureusement un excellent dialoguiste, et avec l’aide de Karin Viard et de nouveaux complices comme Jean-Paul Rouve, il trouve des bons interprètes pour les mettre en relief. On sourit donc souvent devant ce divertissement léger, mais on s’interroge un peu sur l’intérêt/l’utilité de l’entreprise…