Les critiques d'Hugues Dayez avec "Lukas", et un Jean-Claude Van Damme inattendu

Les vieux fourneaux

Ils sont trois, copains comme cochons depuis l’enfance. Il y a Mimile (Eddy Mitchell), ancien champion de rugby ; il y a Pierrot (Pierre Richard), anarchiste impénitent, et enfin Antoine (Roland Giraud), syndicaliste retraité, qui vient de perdre sa femme Lucette. Ils se retrouvent à l’occasion de l’enterrement de celle-ci, mais peu après, Antoine se rend compte que sa Lucette a eu une liaison avec son ennemi juré, le patron de son usine… Il entre dans une colère noire, et fonce en voiture vers la Toscane pour régler son compte à son rival, qui coule des jours paisibles dans une somptueuse villa. Evidemment, ses copains ne veulent pas le laisser faire.

"Les vieux fourneaux" est le premier long-métrage de Christophe Duthuron, qui a été séduit comme des milliers de lecteurs par la bande dessinée du même nom, créée en 2014 par Wilfrid Lupano et dessinée par Paul Cauuet. En 2016, l’éditeur Dargaud annonçait avoir vendu plus de 500.000 exemplaires des trois premiers tomes… Pas étonnant que ce succès-surprise ait aiguisé les appétits des producteurs de cinéma.

Evidemment, après les immondes navets adaptés de classiques de la BD ("Spirou et Fantasio", "Gaston Lagaffe") sortis cette année, les bédéphiles sont en droit de nourrir quelques appréhensions face à "Les vieux fourneaux, le film". Mais qu’on les rassure : le film est très fidèle aux livres. Ce n’est pas un hasard : c’est Wilfrid Lupano lui-même qui s’est chargé d’adapter ses propres scénarios de BD pour en faire un script de long-métrage. Il a mêlé adroitement les intrigues des tomes 1 et 3, et n’a pas hésité à reprendre certains de ses dialogues les plus juteux. Fort de ce matériel solide, le réalisateur a surtout veillé à ce que ses acteurs ne cabotinent pas : Pierre Richard est nettement plus sobre que dans ses (épouvantables) prestations récentes, Eddy Mitchell joue sur sa "coolitude" habituelle, et Roland Giraud évite ses tics hérités du théâtre de boulevard. Et dans le rôle de l’énergique petite-fille d’Antoine, Alice Pol (vue chez Dany Boon) tire son épingle du jeu.

Evidemment, on peut s’interroger sur l’intérêt de l’entreprise – un "copié/collé" de la BD, qui n’apporte pas grand-chose de neuf par rapport à la BD – mais il y a fort à parier que le producteur Gaumont ne partage pas ce genre d’interrogation.