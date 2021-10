Les critiques d’Hugues Dayez avec "Les Intranquilles", photographie d’un couple en crise

Joachim Lafosse et la famille des "Intranquilles" : Gabriel Merz Chammah, l'enfant, Damien Bonnard, le père, et Leila Bekhti, la mère. © Valery HACHE / AFP

D’emblée, dans ce nouveau film, on fait la connaissance d’un couple, Leila et Damien, parents d’un petit garçon. Damien est artiste peintre, il prépare une exposition, il déborde de créativité. Il déborde tout court : il est bipolaire, et refuse de prendre ses médicaments, il a peur de devenir amorphe et de perdre toute énergie. Sa femme, Leila, est découragée, épuisée de gérer ses délires… L’amour peut-il surmonter une telle épreuve ?

Joachim Lafosse n’en fait pas mystère ; il s’inspire souvent de son vécu pour trouver les points de départ de ses meilleurs films. A voir "Les Intranquilles", qui se rapproche un peu de "L’économie du couple", on se rend compte que l’auteur bruxellois est, définitivement, un cinéaste de l’intime. Filmer au plus près les émotions au cœur d’une histoire familiale, traquer les visages, les mots des acteurs, voilà son obsession. Autant dire que Lafosse est terriblement tributaire du talent et de la générosité de ses comédiens. Et avec "Les Intranquilles", on peut dire qu’il a eu la main heureuse : Leila Bekhti et Damien Bonnard se sont donnés sans compter dans ce tournage, et donnent chair à leurs personnages. (On aurait volontiers imaginé Behkti lauréate d’un prix d’interprétation à Cannes, hélas, les organisateurs ont commis la bévue d’inviter son compagnon Tahar Rahim à rejoindre le jury… Difficile de voter en toute indépendance pour sa femme !)

lire aussi : Joachim Lafosse à Cannes

Grâce au tandem Bekhti/Bonnard, "Les Intranquilles" est une photographie, juste et touchante, d’un couple en crise. Avec les vertus et les limites d’une photographie : le handicap de la bipolarité, avec ses hauts et ses bas, nourrit un récit cyclique, sans véritable progression dramatique. Le film cherche sa fin, et ne la trouve pas vraiment, se réfugiant dans une "fin ouverte" insatisfaisante. Mais il impose les présences de Damien et Leila.