Les critiques d'Hugues Dayez avec "Les hirondelles de Kaboul", l'animation selon Zabou Breitman

Les hirondelles de Kaboul

Ce titre, c’est d’abord celui d’un roman de l’écrivain à succès Yasmina Khadra. L’intrigue de ce livre et du film qui en est tiré nous entraîne à Kaboul en été 1998. La ville est en ruines, elle est contrôlée par les Talibans. Beaucoup d’habitants en souffrent, à commencer par Mohsen et Zunaira, deux jeunes amoureux qui rêvent d’un futur libre et sans entrave. Mais un geste malencontreux du garçon, Mohsen, va totalement fragiliser le couple.

Pour adapter cette histoire dramatique à l’écran, Zabou Breitman a choisi le biais du cinéma d’animation réaliste, sans doute encouragée par le succès des dessins animés "Persépolis" de Marjane Satrapi et "Valse avec Bashir" d’Ari Folman. Et c’est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Une bonne, parce que le graphisme de la dessinatrice Eléa Gobbé-Mévellec est délicat et sensible. On est donc d’abord charmé par la réussite esthétique de ces "Hirondelles de Kaboul". Et puis le charme s’évapore parce qu’on se rend compte que le dessin crée une distance dommageable avec la réalité très dure qui est décrite. Au lieu d’avoir des jolis dessins et un générique de voix françaises, on aurait en fait préféré voir des acteurs arabes en chair et en os pour jouer cette histoire, ç’aurait été plus crédible et au final, plus émouvant.