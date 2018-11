Les critiques d'Hugues Dayez avec "Les crimes de Grindelwald", la jeunesse d'Albus Dumbledore

Ainsi résumée, l’intrigue de ce nouveau film a l’air limpide. Il n’en est rien. Car la romancière J.K. Rowling, auteur complet des scénarios originaux des "Animaux fantastiques", développe une foule d’intrigues parallèles dans "Les crimes de Grindelwald" et truffe son récit de personnages secondaires. Il en résulte un film-fouillis, inutilement compliqué, manquant de rythme et parfois ennuyeux.

Entraperçu à la fin du premier épisode, Gellert Grindelwald (Johnny Depp avec une coiffure peroxydée façon Pink), enfermé dans une cellule new-yorkaise, s’évade et s’envole vers Paris. Nous sommes en 1927, et le redoutable magicien veut établir une dictature des sorciers et réduire les simples mortels à l’état d’esclaves. Albus Dumbledore, déjà directeur de Poudlard, confie à son ancien étudiant Norbert Dragonneau (Newt Scamander dans la version originale) la mission de contrecarrer les plans de Grindelwald dans la Ville-Lumière...

Glenn Close et Jonathan Pryce, acteurs virtuoses, peuvent montrer l’étendue de leur talent dans ce drame qui interroge avec malice des questions cruciales comme la place de la femme dans le couple, la lutte d’egos, le narcissisme face à la célébrité... Et le réalisateur Björk Runge évite adroitement de faire du théâtre filmé grâce à l’irruption du décorum du Nobel dans ce formidable duel intimiste.

Un matin, le téléphone réveille le grand romancier juif américain Joseph Castleman: il apprend qu’on lui décerne le Prix Nobel de littérature. Il veut partager sa joie avec sa fidèle épouse Joan et l’entraîne avec lui pour la remise de son prix à Stockholm. Mais ce voyage officiel va entraîner le couple dans des discussions décisives sur leur passé... et leur futur.

Le film s’inspire très librement du parcours de Christian Streiff, ancien patron de Peugeot qui fut victime d’un AVC. Mais le réalisateur Hervé Mimran ne sait visiblement pas comment "fictionnaliser" cette histoire, se reposant essentiellement sur le talent de Luchini. Mais même un acteur de cette envergure ne peut pas sauver un film aussi peu inventif, aussi pauvrement mis en scène. Luchini ânonne consciencieusement les contrepèteries alignées dans le scénario, mais le film accumule les invraisemblances les plus caricaturales. C’est du cinéma français dans ce qu’il a de plus paresseux et de plus prévisible.

Tout n’est pas réussi dans "Mug" - le poids symbolique de la statue du Christ est sans doute un peu trop surligné - mais le portrait de Jacek et de sa famille que livre la réalisatrice Malgorzata Szumowska est attachant, et empreint d’un humour désenchanté.

Suspiria

A l’origine, "Suspiria", c’est un film de série B, un "giallo" devenu culte de Dario Argento, invité récurrent du BIFFF. Soit l’histoire d’une jeune danseuse américaine qui débarque dans un corps de ballet en Allemagne où les meurtres mystérieux se multiplient. "Suspiria", c’était un magnifique film de genre, sans prétention mais très efficace.

Luca Guadagnino n’en est pas à son premier remake. Il s’était déjà emparé de "La Piscine" de Jacques Deray pour en faire "A bigger splash", où il greffait à l’intrigue de film noir une vague réflexion sur le sort des migrants en Sicile. Le résultat de ce melting-pot était calamiteux.

Le cinéaste italien, qui se prend visiblement très au sérieux, récidive avec "Suspiria" où il ajoute au scénario initial d’Argento des références parfaitement superflues – et même de mauvais goût - au terrorisme de la bande à Baader, à la psychanalyse et aux stigmates de la Shoah. Plombé par le poids de sa propre prétention, le film sombre corps et biens dans le ridicule.

On s’étonnera que le même cinéaste avait signé précédemment le très beau "Call me by your name" … Mais pour ce film, il s’était contenté de suivre à la lettre le scénario du grand James Ivory. Ceci explique sans doute cela.