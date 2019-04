Les critiques d'Hugues Dayez avec "Le vent de la liberté", une histoire vraie allemande

Ballon : le vent de la liberté

L’exploit est entré dans l’Histoire de l’Allemagne : le 16 septembre 1979, les familles Strelzyk et Wetzel, habitant une petite ville d’Allemagne de l’Est, Pössneck, passent à l’Ouest dans une montgolfière. A bord de la nacelle, quatre adultes et quatre enfants, qui ont eux-mêmes construit artisanalement leur embarcation…

En 1982, les Studios Disney proposèrent au cinéma une première adaptation de cette étonnante odyssée, avec John Hurt et Beau Bridges dans les rôles principaux. Aujourd’hui, quarante ans après les faits, le cinéaste allemand Michael Bully Herbig a eu envie de réaliser une version "made in Germany" de cet exploit. Herbig, très populaire dans son pays, ne prétend pas faire du cinéma d’auteur ; même si, pendant la préparation de son film, il a pris soin de rencontrer les familles et de se documenter sur les conditions de vie en RDA dans les années 70, il livre un récit très "hollywoodien", basé sur une structure dramatique éprouvée. Un début sur les chapeaux de roues (la première tentative avortée de Peter Strelzyk), une montée du suspense (les familles construisent une seconde montgolfière alors que la Stasi cherche activement les auteurs de la première tentative), un final spectaculaire : "Ballon" lorgne vers les grands classiques du cinéma d’évasion. Un film sans surprise, mais efficace.