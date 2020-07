Les critiques d'Hugues Dayez avec le charme entêtant des "Parfums"

Les parfums

Emmanuelle Devos dans "Les parfums" - © DR

Guillaume est père divorcé, et risque de perdre la garde partagée de sa fille s’il ne trouve pas une situation stable et un appartement propice pour l’accueillir. Alors, Guillaume s’accroche coûte que coûte à son boulot de chauffeur… Et pourtant, sa nouvelle cliente n’est pas facile : Anne Walberg, grande bourgeoise, créatrice de parfums en perte de vitesse. Entre cette femme d’apparence hautaine, inaccessible, et le pauvre garçon émotif et un tantinet désordonné, le dialogue est difficile…

Grégory Magne adore le film-culte "Tandem" de Patrice Leconte, et cela se sent : ses deux longs-métrages "L’air de rien" et "Les parfums" sont des road-movies animés par des duos. Pas facile de renouveler le genre. Mais Magne a l’intelligence de ne pas céder aux clichés de la comédie romantique ; il n’y a pas de rapport de séduction entre Anne Walberg et Guillaume, juste des tentatives de comprendre l’univers de l’autre pour pouvoir ébaucher une complicité… Il en résulte un film subtil, traversé par un humour pince-sans-rire et joué avec un parfait naturel par Emmanuelle Devos et Grégory Montel. Un régal pour célébrer le retour dans les salles obscures.