Les critiques d'Hugues Dayez avec "Le chant du loup", étonnant film de sous-marin français

"Le chant du loup", c’est l’anti "James Bond" : ici, pas d’invraisemblance, pas d’explosion spectaculaire, pas de super-héros, mais des hommes de l’ombre qui tentent d’exercer leur métier le plus scrupuleusement possible. Antonin Baudry, sous le pseudonyme d’Abel Lanzac, avait raconté son expérience de diplomate au sein du cabinet de Dominique de Villepin dans la brillante bande dessinée "Quai d’Orsay" (devenue un film de Bertrand Tavernier). Il conserve ici la même rigueur documentaire et ose nourrir les dialogues du "Chant du loup" de tout un vocabulaire technique de prime abord peu accessible pour le néophyte. Et pourtant, le suspense accroche rapidement le spectateur, car Baudry joue à merveille avec la dimension de huis-clos du sous-marin.

The old man and the gun

Le film s’inspire d’une histoire vraie, celle de Forrest Tucker qui, à 78 ans, après seize arrestations et seize évasions, continue inlassablement à faire ce qu’il sait faire : braquer des banques. Sans esbroufe, "à l’ancienne" : avec une fausse moustache, un vieux galurin, et un revolver dans son veston, il s’adresse poliment au manager de la banque pour qu’il remplisse, en toute discrétion, sa mallette de billets de banque…

"The old man and the gun", réalisé par David Lowery, a été remarqué au festival de Toronto en septembre dernier car Robert Redford y annonçait qu’il effectuait ses adieux dans ce film en tant qu’acteur (Il a ensuite précisé qu’il sortirait sans doute de sa retraite pour encore passer derrière la caméra). Le long-métrage, qui est bien plus le portrait d’un vétéran atypique qu’un trépidant film de hold-up, prend évidemment une saveur toute particulière, il offre la possibilité aux cinéphiles de saluer une dernière fois une des dernières icônes du cinéma américain. Que Redford ait choisi ce rôle de gentleman-braqueur pour tirer sa révérence est un parti-pris assez judicieux, car "The old man and the gun", avec son atmosphère nostalgique et son humour doux-amer, évoque un peu le cinéma romantique de feu Sydney Pollack, chez qui le beau Bob a trouvé ses meilleurs personnages…