Les critiques d’Hugues Dayez avec "Le cas Richard Jewell", le faux coupable selon Clint Eastwood

Maxime vit au Québec avec sa mère, caractérielle et dépressive. Pour sortir de cette atmosphère étouffante, il prépare un long voyage de deux ans en Australie. A la veille de son départ, lors d’une soirée avec ses vieux potes, il accepte, pour les besoins d’un court-métrage filmé par une amie, d’embrasser Matthias, son ami d’enfance. Maxime se sait homosexuel, Matthias, lui, refoule ce penchant, il est marié et travaille dans un cabinet d’avocats d’affaire… Mais ce baiser va réveiller ce qu’il n’ose s’avouer.

Après l’échec cuisant de son film en langue anglaise, "The death and life of John Donovan", Xavier Dolan, wonder boy du cinéma québécois, est retourné au pays natal pour revenir à ses thèmes – et sa langue – de prédilection. Le résultat est pathétique : le chouchou du Festival de Cannes livre, avec "Matthias et Maxime", une pâle et inutile copie de son plus grand succès, "Mommy". Dolan ressasse ses obsessions, tourne en rond et n’a visiblement plus rien à dire. Porté au pinacle trop jeune, à 19 ans, le petit prodige prétentieux en a aujourd’hui trente, et son avenir cinématographique semble désormais derrière lui. Il est aussi la victime d’une époque qui célèbre trop vite et trop fort des nouvelles têtes, assoiffée de nouveauté incessante, et qui les oublie encore plus vite qu’elle les a découvertes.