Les critiques d'Hugues Dayez avec "Lady Bird", waouh, quel bijou! "Gaston Lagaffe", m'enfin! Quel navet!

Lady Bird

Christine a dix-sept ans, elle termine ses études secondaires dans une école catholique pour jeunes filles. Elle habite dans la banlieue de Sacramento, se dispute régulièrement avec sa mère, infirmière qui peine à joindre les deux bouts depuis que son mari a perdu son boulot… Christine s’est inventé un nouveau nom, "Lady Bird", et rêve d’un avenir meilleur : s’inscrire dans une université cotée de la côte Est, à New York de préférence. Sa mère estime qu’elle a des rêves trop grands pour elle, qu’elle devrait rabaisser ses prétentions… Mais Christine ne l’entend pas de cette oreille, et envoie en cachette des lettres de motivation à différents établissements prestigieux.

Le portrait d’une adolescente rebelle est, a priori, un thème usé jusqu’à la corde au cinéma. Greta Gerwig, compagne et actrice de Noah Baumbach, réussit la prouesse de le renouveler avec un talent fou dans "Lady Bird", son premier film derrière la caméra. Plus que de développer une intrigue, "Lady Bird" est une collection de moments, d’instantanés sur une jeune fille à la croisée des chemins. Et chacun de ces moments est décrit avec une justesse et une acuité d’observation inouïes. Dans "Lady Bird", tous les personnages –même ceux qui n’ont que quelques scènes – sont justes, drôles, émouvants… Et que dire de l’héroïne elle-même, sinon qu’elle est campée avec un talent fou par Saoirse Ronan, jeune actrice qui, depuis sa plus tendre enfance, enchaîne les films marquants comme "Atonement" ou plus récemment, le merveilleux "Brooklyn" (Ronan a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie grâce à "Lady Bird").

Avec un sens aigu de l’ellipse, Greta Gerwig enchaîne des scènes brèves qui, toutes, se révèlent signifiantes et essentielles pour construire un portrait riche et nuancé de ce personnage et de son monde. En ce sens, la réalisatrice a réussi avec "Lady Bird" un film parfait, avec des êtres de fiction si touchants qu’ils accompagnent longtemps le spectateur, bien après le générique de fin…