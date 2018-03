Les critiques d'Hugues Dayez avec "La Prière", la Foi vue par un agnostique

Cédric Kahn filme cette communauté religieuse avec curiosité, et quoique lui-même agnostique, son regard est sans ironie. C’est l’intérêt de son film, mais c’est aussi sa limite : comme il découvre un univers inconnu pour lui, Kahn s’attarde parfois longuement sur les séances de prière, quitte à ralentir le rythme intrinsèque de son film. Heureusement, il a découvert un jeune acteur principal, Anthony Bajon, qui suscite rapidement l’intérêt et l’empathie du spectateur. Anthony a remporté le prix d’interprétation – mérité - au récent Festival de Berlin ; il est la vraie révélation du film.

"God’s own country" est un film surprenant, parce qu’il mêle une peinture réaliste d’un univers âpre et rugueux – une petite ferme dans l’Angleterre d’aujourd’hui – et une histoire d’amour élégiaque. Pour son premier long-métrage, Francis Lee se démarque du style souvent trop sage des drames anglais, et ose une mise en scène en phase avec la passion de ses personnages. Pas étonnant que le film ait séduit la critique Outre-Manche, qui a vu dans "God’s own country" la naissance d’un véritable auteur.

Der Hauptmann (L’usurpateur)

Avril 1945. La fin de la guerre approche, et en Allemagne, c’est la débâcle. Willi, jeune soldat déserteur, tombe par hasard dans une jeep abandonnée sur un costume d’officier. Impulsivement, le garçon s’empare de l’uniforme… Et pour lui, l’habit va faire le moine : Willi va se prendre au jeu, s’inventer un CV de chef en mission spéciale pour le Führer lui-même ! Celui qui était victime va se transformer en bourreau et traquer implacablement les déserteurs…

"Der Hauptmann" s’inspire de faits réels. Le réalisateur allemand Robert Schwentke, formé à Hollywood (il a signé le thriller "Flightplan" avec Jodie Foster) s’empare de ce sujet intéressant mais le traite au rouleau-compresseur, plus soucieux de réaliser des reconstitutions spectaculaires en noir et blanc que de dresser un profil psychologique complexe de Willi l’imposteur. Dommage, car ce thème de l’imposteur permettait un film plus subtil et plus passionnant.