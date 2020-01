Les critiques d’Hugues Dayez avec "Judy", le chant du cygne d’un mythe

Hiver 1968. Judy Garland a 46 ans, et plus de 40 ans de carrière derrière elle. Elle est devenue une enfant star avec "Le magicien d’Oz", et a formé un duo populaire avec un autre enfant, Mickey Rooney. Mais elle a payé cher le prix de cette gloire, n’avançant plus qu’à coup de somnifères et de bouteilles d’alcool. Ruinée, dépressive, Judy se bat pour obtenir la garde de ses deux enfants. Pour tenter d’y arriver, elle va se lancer dans une tournée de la dernière chance, en répondant à une invitation à se produire dans un grand music-hall londonien. Mais l’interprète d’"Over the rainbow" est-elle encore capable de monter chaque soir sur scène ?

L’an dernier, le merveilleux film "Stan et Ollie" retraçait l’ultime tournée de Laurel et Hardy. Le film "Judy" (réalisé Rupert Goold, metteur en scène britannique comme Jon S. Baird, le réalisateur de "Stan et Ollie") est traversé par le même esprit : éviter les pièges du "biopic" sagement chronologique et choisir une période crépusculaire pour évoquer grandeur et décadence d’un parcours artistique. Cette option est à la fois plus intéressante et plus émouvante, car montrer les failles de Judy Garland, retracer par de brefs flash-back la prison dorée que fut son enfance permettent d’appréhender la complexité de cette femme de légende.

Renée Zellweger – qui, rappelons-le, avait déjà remporté un Oscar du meilleur second rôle avec la comédie musicale "Chicago" – chante elle-même sur scène les chansons de Garland. Ce n’est pas sa seule performance ; méconnaissable, elle fait ressentir les facettes parfois contradictoires de cette femme tantôt forte tantôt capricieuse, dotée d’un humour ravageur et d’une tendance fâcheuse à l’autodestruction. Zellweger vient de remporter un Golden Globe, et est en pole position pour remporter l’Oscar. C’est plutôt mérité.