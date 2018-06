Les critiques d'Hugues Dayez avec "Gueule d'ange", Marion Cotillard fait sa Loana

Bécassine

Faut-il encore présenter Bécassine, cette brave et naïve Bretonne née dans les pages du journal "La Semaine de Suzette" en 1905 sous la plume du dessinateur Joseph Pinchon ? Ancêtre de la bande dessinée moderne (il s’agissait de dessins avec des légendes, et pas des bulles), "Bécassine" fait partie du patrimoine graphique français.

Bruno Podalydès, qui s’amuse parfois à revisiter des classiques ("Le mystère de la chambre jaune" de Gaston Leroux) s’attaque donc aux exploits de Bécassine. Il a pioché dans les différents albums pour composer un scénario de son cru, et avec toute une bande – des fidèles comme son frère Denis ou Michel Vuillermoz, des nouveaux venus comme Karin Viard ou Josiane Balasko -, il tente de recréer à l’écran le charme désuet des livres illustrés. L’entreprise pouvait-elle réussir, ou était-elle vouée à l’échec ? On s’interroge en soupirant devant ce long-métrage au rythme languissant et aux gags poussifs et surlignés. Où donc est passé le Bruno Podalydès délicieux des débuts, de "Versailles rive gauche" et de "Dieu seul me voit" ? Sa juvénile et séduisante désinvolture semble avoir cédé la place à une pénible autosatisfaction (c’est surtout visible quand ce réalisateur fait l’acteur et se gargarise en permanence de sa performance). "Bécassine" ? Un supplice !