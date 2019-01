Les critiques d'Hugues Dayez avec "Green book", un savoureux face-à-face en pleine ségrégation

Green book

En 1962, Tony Lip, videur italo-américain d’une boîte de nuit du Bronx, se retrouve pour quelques mois en chômage technique lorsque l’établissement ferme ses portes pour rénovation. Tony dégotte alors un boulot de chauffeur chez le Dr Don Shirley, pianiste virtuose qui habite au-dessus de Carnegie Hall. Par défi, Shirley a décidé de faire une tournée de concerts dans le Sud des Etats-Unis, dans les villes où la ségrégation raciale est la plus forte. Les deux hommes partent sur les routes, mais entre Tony, père de famille inculte et sans manières et Don, artiste solitaire et hautain, le dialogue n’est pas évident…

"Green book" reprend les ficelles du "road movie" et du "buddy movie" : deux types qui n’auraient jamais dû se rencontrer et qui vont faire un bout de chemin ensemble. Mais Peter Farrelly – auteur, avec son frère, de comédies comme "Mary à tout prix" - réussit à renouveler le genre avec cette étonnante histoire vraie. Viggo Mortensen parvient à faire oublier ses origines danoises et campe un Tony Lip fort en gueule très attachant. Quant à Mahershala Ali (vu dans "House of Cards" et bientôt dans le nouveau "True detective"), il incarne avec subtilité un Don Shirley qui cache sa fragilité derrière une certaine arrogance. A travers des dialogues spirituels en diable, le film raconte un étonnant périple dans l’Amérique raciste. Un bon scénario, des grands acteurs, une reconstitution d’époque impeccable, des belles répliques… Franchement, que demander de plus ? "Green book" est une pépite. Il a remporté le Golden Globe de la meilleure comédie et concourt pour cinq Oscars.