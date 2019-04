Les critiques d'Hugues Dayez avec "Grâce à Dieu", Ozon proche du documentaire

Le 7 mars dernier, le cardinal Philippe Barbarin, figure importante de l’Eglise catholique de Lyon, était condamné à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation d’agressions pédophiles dans son diocèse. Dans son film "Grâce à Dieu", auréolé du Grand Prix du festival de Berlin, revient aux origines de "l’affaire".

Trois victimes, trois profils, trois environnements familiaux différents : c’est ce que montre Ozon, dans un film axé prioritairement sur les dialogues et la vérité des faits. A un point tel que le cinéaste de "Huit femmes" et de "Jeune et jolie" abandonne son habituel ton ironique et son goût pour des images à double sens pour se mettre humblement au service de son sujet. Le talon d’Achille d’une démarche aussi neutre que celle-là, c’est un déficit d’émotion : "Grâce à Dieu" est toujours instructif, rarement émouvant. Dans une distribution éclectique et majoritairement convaincante, on retiendra la prestation, très touchante de Swann Arlaud et celle, courageuse, de Bernard Verley dans le rôle ingrat du père Preynat.

La lutte des classes

Paul (Edouard Baer), batteur dans un groupe obscur de punk-rock, anarchiste dans l’âme, vit avec Sofia (Leila Bekhti), avocate d’origine maghrébine. Ils revendent leur appartement parisien pour acheter une petite maison en banlieue, à Bagnolet, et décident d’inscrire leur petit garçon Corentin à l’école municipale. Mais l’établissement traverse des problèmes structurels et budgétaires, et plusieurs parents décident en douce de retirer leurs enfants pour aller les inscrire au collège catholique huppé du quartier. Résultat : Corentin perd petit à petit tous ses copains, et se retrouve seul Français de souche dans sa classe, entre des condisciples musulmans, arabes ou africains… Pour Paul et Sofia, c’est le dilemme : ce couple de bobos veut rester fidèle à l’école publique et aux valeurs républicaines, mais sont inquiets pour leur fiston, de plus en plus isolé et de moins en moins épanoui.

Le réalisateur Michel Leclerc, à qui l’on devait déjà les excellents "Le nom des gens" et "La vie très privée de Mr Sim", ose aborder un vrai sujet épineux – l’idéal de la mixité sociale à l’école passé à l’épreuve des faits – par le biais d’une vraie comédie. Tous ses personnages, premiers comme seconds rôles, sont bien dessinés et bien campés, et le regard de Leclerc est spirituel sans être cynique ou caricatural. Il efface avec ce film très attachant toutes les pénibles comédies franchouillardes sorties en ce début d’année.