Les critiques d'Hugues Dayez avec "Gloria Bell" et Julianne Moore impériale

Avec "Gloria Bell", le réalisateur chilien Sebastian Lelio signe un remake américain d’un de ses propres films, "Gloria", dont l’action se déroulait à Santiago et dont le rôle principal était tenu par Paulina Garcia (primée au Festival de Berlin en 2013). Depuis ce film, Lelio a remporté l’Oscar du meilleur film étranger avec "Una mujer fantastica" et son aura internationale n’a fait que croître. Avec le changement de langue et d’actrice, ce remake est bien mieux qu’une pâle copie. Le cinéaste montre bien la solitude qui se cache derrière la convivialité de façade de Los Angeles. Quant à Julianne Moore, elle est impressionnante, capable de jouer avec une justesse infinie les états émotionnels contrastés de cette femme passionnée. A 58 ans, cette actrice magnifique, qui s’est toujours investie dans le cinéma américain indépendant, fait preuve d’une vraie curiosité et d’une audace dans les choix de ses rôles. "Gloria Bell" en est un éclatant exemple.

Coming Soon to Cinemas. HOTEL MUMBAI is based on the true story of the devastating terrorist attack on the Taj Mahal Palace Hotel in 2008. The terrifying assault brings together the guests and staff of the luxurious hotel including wealthy new parents David and Zahra (Armie Hammer and Nazanin Boniadi), Russian businessman Vasili (Jason Issacs) and newly promoted waiter Arjun (Dev Patel) in a desperate fight for survival. This story celebrates humanity, compassion, courage, resilience and the unwavering desire to survive. Icon Film Distribution.

Le 26 novembre 2008 commence comme une journée comme les autres à l’Hôtel Taj Mahal, gigantesque palace de Bombai. Le personnel s’affaire à préparer les menus luxueux pour la clientèle huppée. Le film s’attache évidemment à présenter quelques personnages : Arjun (Dev Patel, vu dans "Indian Palace" et "Lion"), serveur empressé, David (Armie Hammer) et Zahra, jeune couple américano-indien, Vasili (Jason Isaacs), homme d’affaires russe… Dans cet univers feutré, la nouvelle tombe ; une attaque terroriste a eu lieu à la gare, et la panique gagne la ville. Lorsque les rescapés de l’attentat frappent en masse à la porte du palace, les managers cèdent à la pression et les font entrer. Hélas, plusieurs terroristes se sont glissés parmi eux et commencent à tirer dans le hall de l’hôtel. Commence alors une funèbre partie de cache-cache dans l’établissement, où le personnel et les clients vont tenter de trouver un refuge pour sauver leur peau…

L’incroyable histoire du facteur Cheval

Ferdinand Cheval. A la fin du XIXème Siècle, ce modeste facteur d’un village de la Drôme est entré dans l’histoire du patrimoine français en bâtissant patiemment, seul et à mains nues, pendant plus de trente ans, son "Palais Idéal", sorte de temple de Borobudur miniature mêlant les influences les plus diverses… Il est étonnant que ce destin hors normes n’ait pas inspiré plus tôt le cinéma français. Aujourd’hui, c’est Nils Tavernier qui s’en empare et qui dépeint un facteur Cheval solitaire, quasi autiste, veuf qui trouve une alliée avec sa seconde femme, Philomène, et qui va construire son palais pour sa fille Alice.

Jacques Gamblin ne démérite pas dans le rôle de cet homme à la fois fruste et habité, asocial et poète. Par contre, le choix de Laetitia Casta pour incarner Philomène est moins heureux et nettement moins crédible. Sinon, le problème du film est plus global : face à un scénario inévitablement répétitif – Cheval fait ses tournées postales le jour, construit son palais le soir -, Nils Tavernier n’a pas de génie visuel pour transcender son sujet et signe une mise en scène sage et appliquée. Pour faire ressentir le destin poétique et bizarre du Facteur, il aurait sans doute fallu un Bruno Dumont ou un Julian Schnabel (qui vient d’évoquer Van Gogh dans "At Eternity’s gate") pour éviter les pièges du biopic traditionnel. Nils Tavernier est un réalisateur généreux, mais sans audace.