Les critiques d'Hugues Dayez avec "Girl", LA révélation de Cannes 2018

L’intelligence de Dhont est d’avoir traité son sujet non comme un débat de société – façon "le transgenre contre le reste du monde" - mais comme un portrait intimiste d’une adolescente face à ses désirs et ses tourments. En Victor Polster, jeune danseur blond bruxellois étudiant à Anvers, il a trouvé un interprète exceptionnel pour Lara. Sa présence irradie tellement le film que Lukas Dhont a pu réduire les dialogues à l’essentiel, et travailler sur le jeu des gestes et des regards pour traduire les émouvants états d’âme de Lara. Toutes les scènes de "Girl" sonnent juste, le film témoigne d’une maîtrise impressionnante d’écriture et de mise en scène de la part d’un cinéaste âgé de 27 ans à peine. "Girl" est le candidat belge dans la course aux Oscars pour le meilleur film étranger, et il a des chances très sérieuses de figurer parmi les films retenus.

Avec une sensibilité extrême, Lukas Dhont filme le double combat que mène Lara. Primo, celui de réussir, à travers un traitement d’hormones et des rencontres avec des thérapeutes, la transformation de son corps. Secundo, parvenir à domestiquer ce corps pour réussir des exercices de danse classique typiquement féminins (comme faire des pointes !). Lara est exigeante mais aussi très impatiente, or mener ces deux combats, biologique et artistique, en même temps est une gageure…

Depuis sa première présentation le samedi 12 mai dans la section "Un certain regard", le thème de "Girl" est connu et a fait le tour du monde. Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Son père la soutient sans réserve dans son projet, mais Lara doit surmonter un fameux obstacle : elle se sent fille à 100%, mais elle est née dans un corps de garçon.

First Man

Le 21 juillet prochain, l’Amérique commémorera le 50ème anniversaire des premiers pas posés sur la lune par Neil Armstrong, commandant de la mission "Apollo 11" de la NASA. Le réalisateur Damien Chazelle n’a que 33 ans, et de son propre aveu, pour lui et pour les jeunes de sa génération, le geste d’Armstrong fait partie de l’Histoire du XXème Siècle, il connaît comme tout le monde les quelques images d’archives et les photos devenues mythiques, mais la conquête de la lune apparaissait presque comme un fait acquis. Mais une biographie d’Armstrong parue en 2005 et signée James Hansen lui a fait découvrir une réalité bien plus complexe.

Son film "First man" dépeint la vie de l’astronaute américain entre 1961 et 1969. Neil Armstrong, alors pilote d’essai, est engagé par ce qui allait devenir la NASA. La guerre froide bat son plein, les Russes accumulent les succès dans l’Espace, les Américains veulent riposter avec un projet fou : envoyer des hommes sur la lune. Le film de Chazelle est bien autre chose qu’une banale "success story" : il montre une réalité très sombre. Dans sa vie privée, Armstrong, qui a perdu sa fille en bas âge, a de la peine à communiquer avec les siens, et semble trouver un sens à sa vie en épousant le rêve de la NASA. Dans sa vie professionnelle, l’astronaute voit plusieurs de ses collègues mourir dans des essais ratés et des accidents de l’agence spatiale. Pendant ce temps-là, l’Amérique est en guerre au Vietnam et la contestation s’élève contre cette NASA jugée mégalomane et inutilement dépensière.

En définitive, même si "First man" contient inévitablement son lot de scènes spectaculaires, c’est d’abord le portrait intimiste d’un homme secret et introverti, devenu presque malgré lui "héros de la nation". Ryan Gosling, toujours à l’aise dans les rôles peu bavards ("Drive", "Blade Runner 2049"), se glisse sans trop de peine dans la combinaison d’Armstrong. Claire Foy ("The Crown") incarne son épouse Janet et, grâce au scénariste Josh Singer ("Spotlight"), n’est pas cantonnée à un rôle de potiche. Damien Chazelle a pu aussi compter sur une excellente partition de son complice Justin Hurwitz ("La La Land") qui signe une bande originale assez subtile. Certes, "First man" est un film plus classique et moins original que "La La Land" mais il démontre une fois de plus l’incroyable maturité du talent de Chazelle.