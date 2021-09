Les critiques d’Hugues Dayez avec "Dune", la concrétisation d’un fantasme

Avec "No time to die", "Dune", dont la sortie a été continuellement repoussée à cause de la pandémie, est une des superproductions les plus attendues de l’automne. Et un des plus chers projets du cinéaste québécois Denis Villeneuve.

Dune

L'affiche de "Dune" © DR Comme pour "Le seigneur des anneaux", "Dune" est une œuvre "clivante" : il y a ceux qui ont lu les romans de Frank Herbert et qui en sont sortis bouleversés à jamais, et il y a ceux qui ne les ont pas lus – et ne les liront sans doute jamais. Je fais partie de la seconde catégorie. Il m’est donc très difficile de résumer valablement les éléments de l’intrigue de l’univers foisonnant de "Dune". Dans un lointain futur, une planète, Arrakis, qui fait l’objet de pas mal de convoitises à cause de ses ressources naturelles, dont la précieuse Epice, qui permet entre autres vertus les voyages dans l’espace. Arrakis est contrôlée par le clan des Harkonnen, qui l’exploitent sans scrupule, et qui voient arriver d’un très mauvais œil un clan rival, les Atréides, mandatés par l’empereur pour diriger désormais Arrakis. Le fils du chef des Atréides, Paul (Timothée Chalamet), est régulièrement assailli de visions et va découvrir qu’il est investi d’une mission pour sauver Arrakis… lire aussi : la saga des adaptations de "Dune" Le premier roman d’Herbert date de 1965, il fut suivi de bien d’autres. Tous les spécialistes de science-fiction savent que George Lucas s’est copieusement inspiré de "Dune" pour écrire "Star Wars" et au fil des ans, "La guerre des étoiles" s’est imposée au cinéma comme LA saga de S-F par excellence. Près de 60 ans après la publication de "Dune", et après une adaptation ratée de David Lynch, Denis Villeneuve adapte donc ici la première partie du roman (le film appelle clairement une suite). Sans conteste, il est meilleur réalisateur que Lucas et un créateur d’images plus inspiré. Mais pour un spectateur profane, le canevas de son film fait appel aux mêmes ingrédients que "Star Wars" : le combat entre le Bien et le Mal, et un jeune héros, "l’élu" appelé à combattre la tyrannie et vaincre l’âge des ténèbres… Comme dans "Star Wars", le ton est solennel dans "Dune" – souligné par une partition emphatique d’Hans Zimmer – et l’ironie totalement absente. Tout comme le livre, le film de Villeneuve est "clivant" : les fans d’Herbert vont savourer la version, visuellement splendide, du cinéaste canadien qui réalise ici un de ses fantasmes d’adolescent. Et ceux qui sont étrangers au livre regarderont très vite leur montre devant un film qui prend une heure et demie à mettre tous les éléments de l’univers en place avant de proposer, pendant l’heure restante, quelques scènes d’action. Sur le plan commercial, Villeneuve va-t-il gagner son pari ? Va-t-il réussir à drainer dans les salles le public des teenagers en plus des fans adultes de "Dune" – car des résultats au box-office dépendra la possibilité pour lui de réaliser la suite du film…

Worth

L'affiche de "Worth" © DR Worth = valeur. La question que pose le film est la suivante : quelle est la valeur marchande d’une vie humaine ? C’est l’équation que doit résoudre un avocat démocrate, Kenneth Feinberg, qui a accepté une mission bénévole auprès de l’administration républicaine de George W Bush, au lendemain des attentats du 11 septembre : échafauder un système équitable d’indemnisation des familles des victimes. Feinberg démarre sa mission sur les chapeaux de roues, mais il se met rapidement à dos à peu près tout le monde : les riches de Wall Street, qui réclament des montants plus élevés, les familles plus modestes – les proches des pompiers, des policiers – qui demandent, plus que de l’argent, la reconnaissance des sacrifices de leurs disparus. L’avocat, brillant technocrate, va devoir apprendre à écouter la souffrance des gens. Porté par l’interprétation impeccable de Michael Keaton (sans oublier celle de Stanley Tucci dans un second rôle), "Worth" aborde un aspect peu connu de l’après-11 septembre, et constitue une radiographie intéressante du système capitaliste américain, au moment où les autorités doivent se rendre à l’évidence : le roi dollar ne peut pas résoudre tous les problèmes…

L’origine du monde

L'affiche de "L'origine du monde" © DR Comme Guillaume Gallienne et Denis Podalydès, Laurent Laffitte fait partie de ces acteurs de la Comédie-Française qui arrivent à se partager entre théâtre et cinéma. Ici, pour ses premiers pas de réalisateurs, il a choisi de porter à l’écran une comédie de Sébastien Thiery, auteur en vogue sur la place de Paris. Soit l’histoire insolite de Jean-Louis, avocat quadragénaire qui s’ennuie dans son couple et qui se rend compte que, même s’il semble vivre normalement, son cœur s’est arrêté, son pouls ne bat plus. Sur les conseils de sa femme (Karin Viard), il consulte une "coach de vie" (Nicole Garcia) qui lui impose une condition sine qua non pour le guérir : il doit lui apporter une photo… du sexe de sa mère ! Cette comédie qui prétend bousculer un tabou suprême se révèle, à l’écran, être une piteuse pantalonnade, mise en scène sans le moindre soupçon d’invention par Laffitte. Ce genre de ratage provoque assez rapidement un désagréable sentiment de gêne chez le spectateur, qui se demande comment des acteurs de talent – Viard, mais aussi Hélène Vincent dans le rôle de la mère – sont allés se commettre dans ce pénible "machin".

