Les critiques d’Hugues Dayez avec "David Copperfield", une redécouverte de Dickens

The Personal History of David Copperfield - Le 09/09 en salles - 02/09/2020 Orphelin de père, David Copperfield (Dev Patel) est élevé par sa mère affectueuse. Lorsque celle-ci se remarie, David est jeté hors de chez lui par son beau-père acariâtre. Il entame alors un long voyage et rencontre les personnages les plus excentriques de la Grande-Bretagne victorienne. Au cours de cette aventure à la recherche d’une famille, d’amis, de l’amour et d’une place dans la société, il va accumuler les brillantes idées pour son autobiographie. Réalisé par Armando Ianucci (La Mort de Staline), le film est inspiré du célèbre roman David Copperfield de Charles Dickens. Dans les rôles principaux, on retrouve Dev Patel (Lion), Tilda Swinton (We need to talk about Kevin), Hugh Laurie (Dr House) et Ben Whishaw (Le Retour de Mary Poppins).