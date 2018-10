Les critiques d'Hugues Dayez avec "Cold War", la beauté parfaite d'une épure

Filmé en noir et blanc, dans un format 4/3, presque carré, ramassant un parcours amoureux de douze ans en moins d’une heure et demie, "Cold War" a la beauté et la perfection d’une épure. Dans chaque séquence, Pawlikowksi va à l’essentiel, parvient à exprimer en un travelling ou un plan séquence les tourments existentiels de ses deux personnages. Ses interprètes, Joanna Kulig et Tomasz Kot, sont magnétiques et dirigés de main de maître. A l’heure où tant de films souffrent de longueurs et de bavardages, "Cold War" témoigne d’un art impressionnant de la mise en scène… Alors, pourquoi pas une Palme d’or ? Peut-être parce que certains reprochent au film une certaine froideur. Or cette froideur, cette distance, est inhérente au propos du film : deux êtres qui se débattent avec leurs sentiments dans une époque et un contexte glaçants. "Cold war", c’est du grand cinéma.

Dans la Pologne communiste des années 50, Wiktor, musicien professionnel, déniche des talents dans des provinces reculées. Un jour, il tombe sous le charme de Zula, jeune chanteuse blonde au charisme indéniable. Il l’engage dans la chorale nationale… Une histoire d’amour passionnée naît entre eux, mais Wiktor étouffe sous les diktats de l’art officiel. Profitant d’une tournée à Berlin, il passe à l’Ouest. Mais Zula semble ne pas partager son goût pour la culture occidentale, et s’accoutume très difficilement à la vie de bohême de Saint-Germain-des-Prés. Déchiré entre le joug polonais et la liberté française, le couple vit un parcours chaotique.

Bohemian Rhapsody

Enfin ! Après des années d’annonces et de rumeurs, le biopic sur le groupe anglais Queen sort sur nos écrans… Non sans quelques heurts : le réalisateur américain Bryan Singer – seul crédité au générique – a été débarqué du tournage, et remplacé par le Britannique Dexter Fletcher. Avant cela, lors de la première mouture du projet, en 2013, Sacha "Borat" Baron Cohen, pressenti pour incarner Freddie Mercury, avait quitté le bateau pour cause de "divergence de vue avec la production".

Difficile évidemment de connaître le véritable "making of" de ce biopic. Mais on devine qu’avec les membres survivants de Queen Brian May et Roger Taylor exerçant leur droit de regard sur le scénario, les producteurs ont eu du fil à retordre. Car il y a l’histoire "officielle" de Queen : comment un immigré parsi, Farrokh Bulsara, devient sous le nom de Freddie Mercury le chanteur emblématique du groupe, comment il compose des tubes atypiques comme "Bohemian Rhapsody"… Et puis il y a l’histoire "off" : les frasques de Mercury, ses partouzes hallucinantes, les rivalités fratricides dans le groupe…

Le film qui sort ce mercredi essaie d’aborder les deux aspects, indissociables pour comprendre l’aventure de Queen. Bien sûr, "the dark side of Freddie" est bien plus évoqué que montré ; il faut évidemment – box-office oblige – que ce biopic soit visible par tous… Mais les tensions et les luttes dans le groupe ne sont pas gommées, la dimension "gay mal assumé" de Mercury est aussi au cœur du film. Le film est donc moins lisse que ce à quoi on pouvait s’attendre.

Au final, la vraie réussite de "Bohemian Rhapsody", c’est son casting, dominé par Rami Malek ("Mr Robot") qui relève le défi de composer un Freddie Mercury plus que crédible ; il retrouve la gestuelle et même un peu de la présence du chanteur mythique. L’autre atout du film, c’est d’offrir en point d’orgue une reconstitution spectaculaire du concert de Queen au Live Aid de juillet 85, sans doute la plus mémorable prestation du groupe… On aurait donc tort de bouder son plaisir.