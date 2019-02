Les critiques d'Hugues Dayez avec "Alita", le bébé de James Cameron et de Robert Rodriguez

Le créateur de "Titanic" et d’ "Avatar" et le réalisateur de "Sin City" unissent leurs talents pour adapter au cinéma un manga paru au début des années 90 aux USA : "Alita : Battle Angel".

Alita

Dans un futur lointain – et forcément apocalyptique, c’est un ingrédient quasi inévitable dans ce genre de saga -, le fossé entre les riches et les pauvres s’est creusé. Les premiers vivent dans un espace clos qui surplombe la Terre, tandis que les seconds évoluent sur une planète jonchée de déchets. Dans une décharge, un scientifique, le Dr Dyson (Christoph Waltz, lauréat de deux Oscars grâce à Tarantino) récupère une tête sans corps, la dote de bras et de jambes artificielles, et parvient à la réanimer. La créature, baptisée Alita, est douée de raison et de sentiments, mais elle a tout oublié de son passé. Elle ne va pas tarder à découvrir qu’elle possède des talents de combattante convoités par tous…

Cela faisait des lustres que James Cameron rêvait de porter à l’écran le manga "Gunnm" de Yukito Kishiro. Storyboard, dessins préparatoires… Le travail d’adaptation était bien avancé, mais Cameron a décidé de s’investir à 100% dans les suite d’"Avatar" et a choisi de confier la réalisation d’ "Alita : Battle Angel" à Robert Rodriguez. On retrouve dans le scénario des ingrédients vus ailleurs : un personnage principal balèze mais amnésique comme dans "Jason Bourne", une cité supérieure planant dans le ciel comme dans "Elysium", des jeux du cirque façon "Rollerball"… Malgré ce petit air de "déjà vu", "Alita" n’est pas dénué d’atouts ; le sens de l’humour de Rodriguez se marie bien avec le sens du spectacle de Cameron, et la perfection des effets spéciaux impose le respect. Mais la réussite principale du film, c’est Alita : on s’attache à cette adolescente mi-robot mi-humaine, et c’est essentiel pour s’intéresser à ses (més)aventures.