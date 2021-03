Entretien avec Aurel, dessinateur et réalisateur de "Josep", César du meilleur film d’animation

L'affiche de "Josep" © DR

Lorsque les troupes franquistes entrent dans Barcelone, ce seront près de 450.000 personnes qui vont fuir la Catalogne et tenter de rejoindre le Sud de la France par les Pyrénées. A leur arrivée, ces exilés seront parqués dans des camps de fortune, surveillés et traités presque comme des criminels par les gendarmes français.

Parmi ces réfugiés, Josep Bartoli, membre du parti communiste catalan, dessinateur et caricaturiste. Dans ses carnets, Josep va croquer son expérience de ces camps. Aurel, dessinateur français d’aujourd’hui, collaborateur au "Monde" et au "Canard Enchaîné", a découvert le parcours de l’artiste espagnol et a eu envie de lui rendre hommage dans ce film d’animation, qui est son premier long-métrage.